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Четыре атаки оккупантов отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба

Украина 08:10   03.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре атаки оккупантов отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба

По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ на Харьковском и Купянском направлении четыре раза.

На севере Харьковщины украинские защитники отбили одну атаку ВС РФ в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Лютовка и Должик.

Потери россиян, по данным Генштаба, на данный момент следующие:

Читайте также: О контратаках ВСУ на Харьковском направлении пишут россияне – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ на Харьковском и Купянском направлении четыре раза.".