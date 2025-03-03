Четыре атаки оккупантов отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба

По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ на Харьковском и Купянском направлении четыре раза.

На севере Харьковщины украинские защитники отбили одну атаку ВС РФ в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Лютовка и Должик.

Потери россиян, по данным Генштаба, на данный момент следующие: