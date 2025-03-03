Четыре атаки оккупантов отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба
По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ на Харьковском и Купянском направлении четыре раза.
На севере Харьковщины украинские защитники отбили одну атаку ВС РФ в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Лютовка и Должик.
Потери россиян, по данным Генштаба, на данный момент следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ на Харьковском и Купянском направлении четыре раза.".