О контратаках ВСУ на Харьковском направлении пишут россияне – ISW
За минувшие сутки россияне не пытались штурмовать позиции украинских защитников на севере Харьковщины, отметили в Институте изучения войны (ISW).
Однако оккупанты заявили, что украинские защитники контратаковали на Харьковском направлении в районе Липцев.
На Купянском – ситуация осталась неизменной, россияне не смогли продвинуться. Хотя, констатируют аналитики, попытки были – враг безуспешно атаковал в районе Новоосиново.
«Российские войска 1 и 2 марта вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и к юго-востоку от Боровой в районе Макеевки. Сообщается, что под Макеевкой действуют подразделения 252-го мотострелкового полка Московского военного округа», – отметили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 07:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки россияне не пытались штурмовать позиции украинских защитников на севере Харьковщины, отметили в Институте изучения войны (ISW).".