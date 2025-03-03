О контратаках ВСУ на Харьковском направлении пишут россияне – ISW

За минувшие сутки россияне не пытались штурмовать позиции украинских защитников на севере Харьковщины, отметили в Институте изучения войны (ISW).

Однако оккупанты заявили, что украинские защитники контратаковали на Харьковском направлении в районе Липцев.

На Купянском – ситуация осталась неизменной, россияне не смогли продвинуться. Хотя, констатируют аналитики, попытки были – враг безуспешно атаковал в районе Новоосиново.

«Российские войска 1 и 2 марта вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и к юго-востоку от Боровой в районе Макеевки. Сообщается, что под Макеевкой действуют подразделения 252-го мотострелкового полка Московского военного округа», – отметили в ISW.