В Deep State сообщили о продвижении РФ на Харьковщине – подробности

О том, что россияне успешно атаковали на Харьковщине, сообщили в сводке 3 марта аналитики проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий видно, что враг сумел продвинуться на Купянском направлении, захватив часть территорий около Загрызово. Кроме того, оккупировали и некоторые территории на еще одном участке фронта.

Речь идет о территориях, расположенных неподалеку от админграниц Харьковщины – в Донецкой области. Согласно данным Deep State, ВС РФ продвинулись около Надии.