В Deep State сообщили о продвижении РФ на Харьковщине – подробности
О том, что россияне успешно атаковали на Харьковщине, сообщили в сводке 3 марта аналитики проекта Deep State.
На обновленных картах боевых действий видно, что враг сумел продвинуться на Купянском направлении, захватив часть территорий около Загрызово. Кроме того, оккупировали и некоторые территории на еще одном участке фронта.
Речь идет о территориях, расположенных неподалеку от админграниц Харьковщины – в Донецкой области. Согласно данным Deep State, ВС РФ продвинулись около Надии.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне успешно атаковали на Харьковщине, сообщили в сводке 3 марта аналитики проекта Deep State.".