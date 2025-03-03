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В Deep State сообщили о продвижении РФ на Харьковщине – подробности

Украина 07:29   03.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Deep State сообщили о продвижении РФ на Харьковщине – подробности

О том, что россияне успешно атаковали на Харьковщине, сообщили в сводке 3 марта аналитики проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий видно, что враг сумел продвинуться на Купянском направлении, захватив часть территорий около Загрызово. Кроме того, оккупировали и некоторые территории на еще одном участке фронта.

DeepState о продвижении РФ на Харьковщине

Речь идет о территориях, расположенных неподалеку от админграниц Харьковщины – в Донецкой области. Согласно данным Deep State, ВС РФ продвинулись около Надии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне успешно атаковали на Харьковщине, сообщили в сводке 3 марта аналитики проекта Deep State.".