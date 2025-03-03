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У Deep State повідомили про просування РФ на Харківщині – подробиці

Україна 07:29   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State повідомили про просування РФ на Харківщині – подробиці

Про те, що росіяни успішно атакували на Харківщині, повідомили у зведенні 3 березня аналітики проєкту Deep State.

На оновлених картах бойових дій видно, що ворог зумів просунутися на Куп’янському напрямку, захопивши частину територій біля Загризового. Крім того, окупували й деякі території ще на одній ділянці фронту.

DeepState про просування РФ на Харківщині

Йдеться про території, розташовані неподалік адмінкордонів Харківщини – на Донеччині. За даними Deep State, ЗС РФ просунулися біля Надії.

Читайте також: СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині — DeepState

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни успішно атакували на Харківщині, повідомили у зведенні 3 березня аналітики проєкту Deep State.".