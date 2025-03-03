Про контратаки ЗСУ на Харківському напрямку пишуть росіяни – ISW
Минулої доби росіяни не намагалися штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).
Проте окупанти заявили, що українські захисники контратакували на Харківському напрямку в районі Липців.
На Куп’янському – ситуація залишилася незмінною, росіяни не змогли просунутися. Хоча, констатують аналітики, спроби були – ворог марно атакував у районі Новоосинового.
“Російські війська 1 і 2 березня вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загризового та на південний схід від Борової в районі Макіївки. Повідомляється, що під Макіївкою діють підрозділи російського 252-го мотострілецького полку Московського військового округу”, – зазначили в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 07:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни не намагалися штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).".