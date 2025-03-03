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Про контратаки ЗСУ на Харківському напрямку пишуть росіяни – ISW

Україна 07:48   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про контратаки ЗСУ на Харківському напрямку пишуть росіяни – ISW

Минулої доби росіяни не намагалися штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Проте окупанти заявили, що українські захисники контратакували на Харківському напрямку в районі Липців.

На Куп’янському – ситуація залишилася незмінною, росіяни не змогли просунутися. Хоча, констатують аналітики, спроби були – ворог марно атакував у районі Новоосинового.

Російські війська 1 і 2 березня вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загризового та на південний схід від Борової в районі Макіївки. Повідомляється, що під Макіївкою діють підрозділи російського 252-го мотострілецького полку Московського військового округу”, – зазначили в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 07:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни не намагалися штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).".