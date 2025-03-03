Про контратаки ЗСУ на Харківському напрямку пишуть росіяни – ISW

Минулої доби росіяни не намагалися штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Проте окупанти заявили, що українські захисники контратакували на Харківському напрямку в районі Липців.

На Куп’янському – ситуація залишилася незмінною, росіяни не змогли просунутися. Хоча, констатують аналітики, спроби були – ворог марно атакував у районі Новоосинового.