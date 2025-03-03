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Россияне сегодня атаковали на Харьковщине один раз: в Генштабе рассказали, где

Фронт 17:38   03.03.2025
Елена Нагорная
Россияне сегодня атаковали на Харьковщине один раз: в Генштабе рассказали, где Фото: Генштаб ВСУ

Одну атаку провели с начала суток российские военные на севере Харьковщины, на Купянском направлении штурмов не было, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался продвинуться в сторону села Бочковое Волчанской громады и получил отпор.

На Купянском направлении россияне активных наступательных действий не проводили, перманентно обстреливали позиции Сил обороны и населенные пункты, задействовали ударные БпЛА, проводили разведку.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на севере Харьковщины украинские защитники отбили одну атаку ВС РФ в районе Волчанска, а на Купянщине зафиксировали три боя.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку провели с начала суток российские военные на севере Харьковщины, на Купянском направлении штурмов не было, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".