Россияне сегодня атаковали на Харьковщине один раз: в Генштабе рассказали, где

Одну атаку провели с начала суток российские военные на севере Харьковщины, на Купянском направлении штурмов не было, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался продвинуться в сторону села Бочковое Волчанской громады и получил отпор.

На Купянском направлении россияне активных наступательных действий не проводили, перманентно обстреливали позиции Сил обороны и населенные пункты, задействовали ударные БпЛА, проводили разведку.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на севере Харьковщины украинские защитники отбили одну атаку ВС РФ в районе Волчанска, а на Купянщине зафиксировали три боя.