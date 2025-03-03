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Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона

Происшествия 17:18   03.03.2025
Елена Нагорная
Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона

30-летний Денис Котляр, инспектор взвода №2 роты №3 батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Харьковской области, погиб 3 марта в ходе выполнения боевого задания.

Правоохранитель транспортировал личный состав в Донецкую область, когда россияне совершили обстрел с FPV-дрона. Старший лейтенант полиции получил несовместимые с жизнью ранения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В публикации говорится, что Денис Котляр около 12 лет работал в органах внутренних дел и полиции — водителем, патрульным и участковым инспектором. После полномасштабного вторжения РФ он продолжил выполнять свои профессиональные обязанности.

У правоохранителя остались жена, 9-летняя дочь и родители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летний Денис Котляр, инспектор взвода №2 роты №3 батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Харьковской области, погиб 3 марта в ходе выполнения боевого задания.".