Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона
30-летний Денис Котляр, инспектор взвода №2 роты №3 батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Харьковской области, погиб 3 марта в ходе выполнения боевого задания.
Правоохранитель транспортировал личный состав в Донецкую область, когда россияне совершили обстрел с FPV-дрона. Старший лейтенант полиции получил несовместимые с жизнью ранения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В публикации говорится, что Денис Котляр около 12 лет работал в органах внутренних дел и полиции — водителем, патрульным и участковым инспектором. После полномасштабного вторжения РФ он продолжил выполнять свои профессиональные обязанности.
У правоохранителя остались жена, 9-летняя дочь и родители.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летний Денис Котляр, инспектор взвода №2 роты №3 батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Харьковской области, погиб 3 марта в ходе выполнения боевого задания.".