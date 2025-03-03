Поліцейський із Харківської області загинув від удару FPV-дрона

30-річний Денис Котляр, інспектор взводу №2 роти №3 батальйону поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Харківській області, загинув 3 березня під час виконання бойового завдання.

Правоохоронець транспортував особовий склад до Донецької області, коли росіяни здійснили обстріл з FPV-дрона. Старший лейтенант поліції отримав несумісні із життям поранення, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

У публікації йдеться, що Денис Котляр близько 12 років працював в органах внутрішніх справ та поліції – водієм, патрульним та дільничним інспектором. Після повномасштабного вторгнення РФ він продовжив виконувати свої професійні обов’язки.

У правоохоронця залишилися дружина, 9-річна донька та батьки.

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