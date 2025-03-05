Коваленко: уже скоро РФ попробует прорваться в направлении Боровой и Купянска
Как будут развиваться события на Купянском и Боровском направлении, спрогнозировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
По словам эксперта, россияне хотят в ближайшее время расширить зону контроля сразу на двух направлениях.
«То есть, Кругляковка, Колесниковка – они остаются для них приоритетными. И сейчас концентрация сил и средств российских оккупантов говорит о том, что они попытаются в ближайшее время прорваться как на юг, так и на север. То есть в направлении на Боровую и в направлении на Купянск», – уточнил Коваленко.
Однако удастся ли это врагу – большой вопрос, акцентировал аналитик.
«Поскольку эти фасы на сегодня, эти плацдармы для них достаточно сложны и проблемны», – объяснил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, коваленко, Купянщина, обозреватель, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 11:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как будут развиваться события на Купянском и Боровском направлении, спрогнозировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".