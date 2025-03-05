Коваленко: уже скоро РФ попробует прорваться в направлении Боровой и Купянска

Как будут развиваться события на Купянском и Боровском направлении, спрогнозировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По словам эксперта, россияне хотят в ближайшее время расширить зону контроля сразу на двух направлениях.

«То есть, Кругляковка, Колесниковка – они остаются для них приоритетными. И сейчас концентрация сил и средств российских оккупантов говорит о том, что они попытаются в ближайшее время прорваться как на юг, так и на север. То есть в направлении на Боровую и в направлении на Купянск», – уточнил Коваленко.

Однако удастся ли это врагу – большой вопрос, акцентировал аналитик.

«Поскольку эти фасы на сегодня, эти плацдармы для них достаточно сложны и проблемны», – объяснил Коваленко.

Видео: Oboz.ua