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Коваленко: вже скоро РФ спробує прорватися у напрямку Борової та Куп’янська

Україна 11:13   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коваленко: вже скоро РФ спробує прорватися у напрямку Борової та Куп’янська

Як розвиватимуться події на Куп’янському та Борівському напрямках, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За словами експерта, росіяни хочуть найближчим часом розширити зону контролю одразу на двох напрямках.

“Кругляківка, Колісниківка – вони залишаються для них пріоритетними. І зараз концентрація сил та засобів російських окупантів говорить про те, що вони спробують найближчим часом прорватися як на південь, так і на північ. Тобто в напрямку на Борову і в напрямку на Купʼянськ”, – уточнив Коваленко.

Проте чи вдасться це ворогові – велике питання, акцентував аналітик.

“Оскільки ці фаси на сьогодні, ці плацдарми для них є доволі складними і проблемними”, – пояснив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 11:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розвиватимуться події на Куп’янському та Борівському напрямках, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".