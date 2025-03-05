Коваленко: вже скоро РФ спробує прорватися у напрямку Борової та Куп’янська
Як розвиватимуться події на Куп’янському та Борівському напрямках, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
За словами експерта, росіяни хочуть найближчим часом розширити зону контролю одразу на двох напрямках.
“Кругляківка, Колісниківка – вони залишаються для них пріоритетними. І зараз концентрація сил та засобів російських окупантів говорить про те, що вони спробують найближчим часом прорватися як на південь, так і на північ. Тобто в напрямку на Борову і в напрямку на Купʼянськ”, – уточнив Коваленко.
Проте чи вдасться це ворогові – велике питання, акцентував аналітик.
“Оскільки ці фаси на сьогодні, ці плацдарми для них є доволі складними і проблемними”, – пояснив Коваленко.
Відео: Oboz.ua
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розвиватимуться події на Куп’янському та Борівському напрямках, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".