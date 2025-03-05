Коваленко: вже скоро РФ спробує прорватися у напрямку Борової та Куп’янська

Як розвиватимуться події на Куп’янському та Борівському напрямках, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За словами експерта, росіяни хочуть найближчим часом розширити зону контролю одразу на двох напрямках.

“Кругляківка, Колісниківка – вони залишаються для них пріоритетними. І зараз концентрація сил та засобів російських окупантів говорить про те, що вони спробують найближчим часом прорватися як на південь, так і на північ. Тобто в напрямку на Борову і в напрямку на Купʼянськ”, – уточнив Коваленко.

Проте чи вдасться це ворогові – велике питання, акцентував аналітик.

“Оскільки ці фаси на сьогодні, ці плацдарми для них є доволі складними і проблемними”, – пояснив Коваленко.

Відео: Oboz.ua