Раскаялась: харьковчанку, «сливавшую» данные о воинах СОУ, посадили на 5 лет

55-летняя харьковчанка, которая передавала данные врагу о расположении украинских защитников и отрицала вооруженную агрессию РФ, получила приговор.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осужденная фиксировала места, где находятся украинские военнослужащие. Впоследствии, общаясь со своим знакомым из РФ по Telegram, она сообщала ему два адреса на территории Харькова, возле которых она видела воинов ВСУ и военные автомобили.

«Кроме того, злоумышленница распространяла в Интернете материалы, где отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины. В нескольких местных Telegram-сообществах пророссийского направления, где женщина была участницей, она отрицала причастность военнослужащих РФ к ракетным обстрелам жилых домов в Харькове. В то же время она ошибочно обвиняла в этом Силы обороны Украины», — добавили в СБУ.

В суде фигурантка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, отметили в Харьковской областной прокуратуре. Ее признали виновной в распространении информации о расположении образовавшихся в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения, а также изготовлении, распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 114-2, ч. 114-2). 2 ст. Она проведет в тюрьме пять лет.