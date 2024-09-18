Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років
55-річна харків’янка, яка передавала дані ворогу про розташування українських захисників та заперечувала збройну агресію РФ, отримала вирок.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, засуджена фіксувала місця, де перебувають українські військовослужбовці. Згодом, спілкуючись зі своїм знайомим з РФ через телеграм, вона повідомляла йому дві адреси на території Харкова, біля яких вона бачила воїнів ЗСУ та військові автівки.
«Крім того, зловмисниця розповсюджувала в Інтернеті матеріали, де заперечувала збройну агресію РФ проти України. У декількох місцевих телеграм-спільнотах проросійського спрямування, де жінка була учасницею, заперечувала причетність військовослужбовців РФ до ракетних обстрілів житлових будинків у Харкові. Натомість, вона хибно звинувачувала у цьому Сили оборони України», – додали в СБУ.
У суді фігурантка повністю визнала свою вину та розкаялась у скоєному, зазначили в Харківській обласній прокуратурі. Її визнали винною в поширенні інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану, а також виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Вона проведе у тюрмі 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна харків’янка, яка передавала дані ворогу про розташування українських захисників та заперечувала збройну агресію РФ, отримала вирок.".