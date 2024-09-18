Live
  • Ср 18.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.41
  • EUR 46.12

Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років

Суспільство 16:56   18.09.2024
Вікторія Яковенко
Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років Фото: Харківська обласна прокуратура

55-річна харків’янка, яка передавала дані ворогу про розташування українських захисників та заперечувала збройну агресію РФ, отримала вирок.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, засуджена фіксувала місця, де перебувають українські військовослужбовці. Згодом, спілкуючись зі своїм знайомим з РФ через телеграм, вона повідомляла йому дві адреси на території Харкова, біля яких вона бачила воїнів ЗСУ та військові автівки.

«Крім того, зловмисниця розповсюджувала в Інтернеті матеріали, де заперечувала збройну агресію РФ проти України. У декількох місцевих телеграм-спільнотах проросійського спрямування, де жінка була учасницею, заперечувала причетність військовослужбовців РФ до ракетних обстрілів житлових будинків у Харкові. Натомість, вона хибно звинувачувала у цьому Сили оборони України», – додали в СБУ.

У суді фігурантка повністю визнала свою вину та розкаялась у скоєному, зазначили в Харківській обласній прокуратурі. Її визнали винною в поширенні інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану, а також виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Вона проведе у тюрмі 5 років.

Читайте також: Вихваляв ідеї РФ та СРСР: харківський блогер може сісти за ґрати на 10 років

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років
Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років
18.09.2024, 16:56
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
18.09.2024, 16:34
Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція
Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція
18.09.2024, 16:31
Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК
Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК
18.09.2024, 15:42
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
18.09.2024, 15:03
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
18.09.2024, 14:18

Новини за темою:

14:51
Зливав дані про ЗСУ на Харківщині брату з РФ: експоліцейський отримав довічне
13:22
«Зливала» дані карток переселенців: у Харкові викрили експрацівницю банку
15:56
Підліток-хакер зламав медичну систему та шантажував пацієнтів
19:03
5,5 років тюрми отримав бізнесмен за гранати і “злив” позицій ЗСУ в Харкові
14:29
Хотів «злити» РФ дані про техніку ЗСУ: затримали уродженця Харківщини

Ви читали новину: «Розкаялась: харків’янку, яка зливала дані про воїнів СОУ, посадили на 5 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна харків’янка, яка передавала дані ворогу про розташування українських захисників та заперечувала збройну агресію РФ, отримала вирок.".