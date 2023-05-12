Зрадника, який «зливав» рф позиції ЗСУ на Харківщині, посадили на 15 років

15 років за ґратами проведе зрадник, який передав окупантам точні координати розташування українських військових у Харківській області, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Мешканець Луганщини на початку повномасштабного вторгнення вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал». Чоловік передавав їм інформацію про місця дислокації ЗСУ та розташування української військової техніки на Харківщині.

Насамперед зловмисник «зливав» ворогові інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню «Град», повідомили у СБУ.

Для збору даних він використовував своїх друга та дружину, які нічого не знали про його зрадницьку позицію. Дружина робила скріншоти із вказанням точних геолокацій через те, що зрадник не вміг справно користуватись смартфоном.

Всю інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер «Телеграм».

Правоохоронці затримали зрадника у Харкові наприкінці березня 2022 року.

У суді чоловік свою вину не визнав та пояснив, що думав, що спілкується з українськими розвідниками. На російські номери, куди він надсилав інформацію, він не звернув увагу.

8 травня 2023 року колегія суддів Київського районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок.

Суд визнав винним 40-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.