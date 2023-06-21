Податківець «кришував» продаж контрафактного алкоголю – прокуратура Харківщини

Харківські правоохоронці викрили податківця, який «кришував» завод у Полтаві, де виготовляли контрафактний алкоголь.

За даними Харківської обласної прокуратури, начальник одного з відділів ГУ ДПС у Полтавській області «прикривав» злочинну діяльність місцевого лікеро-горілчаного заводу.

На підприємстві виготовлявся алкоголь з наклеюванням на нього підроблених марок акцизного податку. Надалі контрафактний алкоголь збували по всій Україні.

«Службовець сумлінно «забував» про свої посадові обов’язки, тому навіть перевірки податкової для заводу були лише формальністю. До того ж сам податківець брав для себе фальсифікований алкоголь для та продавав його своїм знайомим», – додали правоохоронці.

Підозрюваний завдав збитків державі на суму майже 2,5 млн гривень. У квітні цього року податківця звільнили.

Вже експодатківцю повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).