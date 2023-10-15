У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу о взыскании в доход государства 2,3 миллиона гривен необоснованных активов чиновника одного из органов Государственной налоговой службы Харьковской области.
Необоснованные активы — жилой дом и земельный участок в Киевской области — налоговик приобрел через третьих лиц, которые также занимают должности в органах налоговой службы, сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Основанием для иска стали материалы полной проверки декларации, проведенной НАПК. Налоговик во время инспекции не смог подтвердить законность происхождения средств для приобретения этих активов.
ВАКС, Апелляционная палата ВАКС и ВС взыскали активы в пользу государства. Вместе с тем, ВС изменил резолютивную часть решения, разделив пропорционально между двумя ответчиками сумму взыскания стоимости необоснованных активов. Постановление ВС является окончательным и обжалованию не подлежит.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: верховный суд, налоговая, НАПК, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 15:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу о взыскании в доход государства 2,3 миллиона гривен необоснованных активов чиновника одного из органов Государственной налоговой службы Харьковской области.".