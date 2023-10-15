У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС

Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення в дохід держави 2,3 мільйона гривень необґрунтованих активів чиновника одного з органів Державної податкової служби Харківської області.

Необґрунтовані активи – житловий будинок та земельну ділянку в Київській області – податківець придбав через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби, повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Підставою для позову стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК. Податківець під час інспекції не зміг підтвердити законність походження коштів на придбання цих активів.

ВАКС, Апеляційна палата ВАКС та ВС стягнули активи на користь держави. Водночас ВС змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів. Постанова ВС остаточна й оскарженню не підлягає.