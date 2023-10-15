Live
  • Нд 15.10.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🔴

У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС

Суспільство 15:06   15.10.2023
Олена Нагорна
У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС

Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення в дохід держави 2,3 мільйона гривень необґрунтованих активів чиновника одного з органів Державної податкової служби Харківської області.

Необґрунтовані активи – житловий будинок та земельну ділянку в Київській області – податківець придбав через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби, повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Підставою для позову стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК. Податківець під час інспекції не зміг підтвердити законність походження коштів на придбання цих активів.

ВАКС, Апеляційна палата ВАКС та ВС стягнули активи на користь держави. Водночас ВС змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів. Постанова ВС остаточна й оскарженню не підлягає.

Читайте також: У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС
У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС
15.10.2023, 15:06
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
11.10.2023, 10:41
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
Уночі дрони СБУ влаштували блекаут на Бєлгородщині – ЗМІ (відео)
Уночі дрони СБУ влаштували блекаут на Бєлгородщині – ЗМІ (відео)
15.10.2023, 13:56
“Ситуація термінова”. Харків’ян просять здати кров
“Ситуація термінова”. Харків’ян просять здати кров
15.10.2023, 12:18
Світан: РФ взялася за Авдіївку, розуміючи, що не зможе взяти в котел Куп’янськ
Світан: РФ взялася за Авдіївку, розуміючи, що не зможе взяти в котел Куп’янськ
15.10.2023, 12:55

Новини за темою:

17:44
Мер Харкова Терехов виграв апеляцію щодо використання російської в соцмережах
21:21
Ексглава ВС Князєв заявив, що не може заплатити 107 млн: заставу зменшили
13:55
Головою ВС обрали Кравченка: ВВС пише, що він нібито обіцяв суддям квартири
23:37
Ексглаву ВС Князєва заарештували, але він може вийти під заставу в 107 млн грн
17:48
Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ

Ви читали новину: «У податківця з Харківщини забрали будинок і ділянку на Київщині – рішення ВС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 15:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення в дохід держави 2,3 мільйона гривень необґрунтованих активів чиновника одного з органів Державної податкової служби Харківської області.".