Ще одну підземну школу побудують у Харкові і вже замовили проєкт

Управління освіти Новобаварського району 14 лютого уклало договір на 1,5 млн грн із ТОВ “Танкріабуд”, яке має розробити проектну документацію на будівництво підземної школи у Харкові, повідомляє ХАЦ.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Будівництво протирадіаційного укриття-підземної школи заплановане на території ліцею №153 по вул. Академіка Богомольця, 15. Проєкт передбачає влаштування окремої захисної споруди.

Першу підземну школу уже будують в Індустріальному районі Харкова.