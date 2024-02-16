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Ще одну підземну школу побудують у Харкові і вже замовили проєкт

Суспільство 16:55   16.02.2024
Оксана Якушко
Ще одну підземну школу побудують у Харкові і вже замовили проєкт

Управління освіти Новобаварського району 14 лютого уклало договір на 1,5 млн грн із ТОВ “Танкріабуд”, яке має розробити проектну документацію на будівництво підземної школи у Харкові, повідомляє ХАЦ.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Будівництво протирадіаційного укриття-підземної школи заплановане на території ліцею №153 по вул. Академіка Богомольця, 15. Проєкт передбачає влаштування окремої захисної споруди.

Першу підземну школу уже будують в Індустріальному районі Харкова.

Читайте також: Міністр освіти пообіцяв гроші на підземні школи в Харкові

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління освіти Новобаварського району 14 лютого уклало договір на 1,5 млн грн із ТОВ “Танкріабуд”, яке має розробити проектну документацію на будівництво підземної школи у Харкові, повідомляє ХАЦ.".