Ще одну підземну школу побудують у Харкові і вже замовили проєкт
Управління освіти Новобаварського району 14 лютого уклало договір на 1,5 млн грн із ТОВ “Танкріабуд”, яке має розробити проектну документацію на будівництво підземної школи у Харкові, повідомляє ХАЦ.
Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.
Будівництво протирадіаційного укриття-підземної школи заплановане на території ліцею №153 по вул. Академіка Богомольця, 15. Проєкт передбачає влаштування окремої захисної споруди.
Першу підземну школу уже будують в Індустріальному районі Харкова.
Читайте також: Міністр освіти пообіцяв гроші на підземні школи в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: подземная школа, проект, строительство, Харків, ХАЦ, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще одну підземну школу побудують у Харкові і вже замовили проєкт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління освіти Новобаварського району 14 лютого уклало договір на 1,5 млн грн із ТОВ “Танкріабуд”, яке має розробити проектну документацію на будівництво підземної школи у Харкові, повідомляє ХАЦ.".