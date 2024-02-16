Еще одну подземную школу построят в Харькове и уже заказали ее проект
Управление образования Новобаварского района 14 февраля заключило договор на 1,5 млн грн с ООО «Танкриабуд», которое должно разработать проектную документацию на строительство подземной школы в Харькове, сообщает ХАЦ.
Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.
Строительство противорадиационного укрытия-подземной школы запланировали на территории лицея №153 на ул. Академика Богомольца, 15. Проект предусматривает устройство отдельного защитного сооружения.
Первую подземную школу уже строят в Индустриальном районе Харькова.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: подземная школа, проект, строительство, Харьков, ХАЦ, школа;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 16:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление образования Новобаварского района 14 февраля заключило договор на 1,5 млн грн с ООО «Танкриабуд», которое должно разработать проектную документацию на строительство подземной школы в Харькове, сообщает ХАЦ.".