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Как обустроили классы на шестой станции метрошколы в Харькове (фото)

Общество 20:25   06.09.2024
Елена Нагорная
Как обустроили классы на шестой станции метрошколы в Харькове (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

С нового учебного года приняла учеников уже шестая станция метрошколы в Харькове — «Имени А. С. Масельского». Здесь обустроили четыре класса.

«Была полностью переделана система освещения, которая спланирована таким образом, что не должна вредить зрению детей. Смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием и обустроены туалетные комнаты», — отметил гендиректор КП „Харьковский метрополитен“ Владислав Приймак, передает пресс-служба подземки.

По словам Приймака, особое внимание уделили безопасности — установили современную пожарную сигнализацию и систему оповещения. Во всех классах есть доступ к интернету. Также были выполнены работы по закрытию павильона пешеходного перехода, ведущего к метрошколе. На прилегающей территории сейчас проводится благоустройство.

Как сообщалось, реализация проекта стоила 21,3 миллиона гривен, деньги выделил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).


Фото: КП «Харьковский метрополитен»


Фото: КП «Харьковский метрополитен»


Фото: КП «Харьковский метрополитен»


Фото: КП «Харьковский метрополитен»


Фото: КП «Харьковский метрополитен»


Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Напомним, в 2023 году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова». Решение о создании новых классов на станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. 18 июля пресс-служба мэрии информировала, что четыре дополнительных помещения вместят около 500 школьников Немышлянского района.

Также напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы — в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С нового учебного года приняла учеников уже шестая станция метрошколы в Харькове — «Имени А. С. Масельского». Здесь обустроили четыре класса.".