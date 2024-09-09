Вчитися у змішаному форматі почали в одному з районів Харківщини (фото)
Сьогодні, 9 вересня, у Красноградському районі Харківщини діти почали вчитися у змішаному форматі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Вперше з початку повномасштабного вторгнення діти побачили своїх вчителів та однокласників не з екранів планшетів», – зазначив Синєгубов.
Повідомляється, що запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей. А також 12 шкіл – для понад двох тисяч учнів. Заявки від батьків ще продовжують надходити, додав Синєгубов.
«Навчальні заклади забезпечені шкільними автобусами для підвезення учнів. Згідно з рішенням Ради оборони громади Красноградського району можуть самостійно ухвалювати рішення про формат навчання. Разом із тим працюємо над створенням безпечного освітнього середовища в інших районах Харківщини, будуємо ще шість захисних споруд. Додаткові 2,1 мільярда гривень державної субвенції спрямовуємо на 23 захисні споруди, які розташовані у 19 громадах Харківщини. З них 300 млн грн – передані на місто Харків», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство; Теги: діти, Красноградский, район, сінєгубов, учиться, харківщина, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 9 вересня, у Красноградському районі Харківщини діти почали вчитися у змішаному форматі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".