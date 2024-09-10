Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей
На даний момент для дітей у Красноградському районі Харківщини працюють 10 шкіл, де учні можуть знову навчатись офлайн. Крім того, відкрилися і два дитсадки.
«Рішенням ради оборони області Красноградський район було вилучено із зони активних чи можливих бойових дій. Це дозволило розпочати офлайн-навчання в освітніх закладах із наявними укриттями, які відповідають вимогам ДСП», – уточнила пресслужба ХОВА.
Крім того, незабаром у школах планують організувати навчання у декілька змін. Це пов’язано з кількістю охочих навчатись онлайн. Адже, як запевняють у пресслужбі, охочих відновити офлайн-навчання стає дедалі більше – досі отримують нові заявки. У ХОВА наголосили: зараз дитина може навчатися у стінах школи лише за згодою батьків.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: детский садик, офлайн, харківщина, школа, школьники;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 11:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На даний момент для дітей у Красноградському районі Харківщини працюють 10 шкіл, де учні можуть знову навчатись офлайн. Крім того, відкрилися і два дитсадки.".