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Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей

Суспільство 11:33   10.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей

На даний момент для дітей у Красноградському районі Харківщини працюють 10 шкіл, де учні можуть знову навчатись офлайн. Крім того, відкрилися і два дитсадки.

«Рішенням ради оборони області Красноградський район було вилучено із зони активних чи можливих бойових дій. Це дозволило розпочати офлайн-навчання в освітніх закладах із наявними укриттями, які відповідають вимогам ДСП», – уточнила пресслужба ХОВА.

Крім того, незабаром у школах планують організувати навчання у декілька змін. Це пов’язано з кількістю охочих навчатись онлайн. Адже, як запевняють у пресслужбі, охочих відновити офлайн-навчання стає дедалі більше – досі отримують нові заявки. У ХОВА наголосили: зараз дитина може навчатися у стінах школи лише за згодою батьків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На даний момент для дітей у Красноградському районі Харківщини працюють 10 шкіл, де учні можуть знову навчатись офлайн. Крім того, відкрилися і два дитсадки.".