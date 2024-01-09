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Очередной случай бешенства на Харьковщине: домашний кот покусал хозяина

Общество 13:21   09.01.2024
Виктория Яковенко
Очередной случай бешенства на Харьковщине: домашний кот покусал хозяина

Случай бешенства зарегистрировали в селе Кисели Алексеевской громады.

Домашний кот проявил агрессивные действия и укусил владельца. Пострадавшего направили в Первомайскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщили в Алексеевской громаде.

У кота лабораторно подтвердили бешенство.

«Неблагополучной по бешенству животных признали территорию села Кисели, угрожающей зоной – село Каменка, зоной наблюдения – поселок Слободское и наложены карантинные ограничения на 2 месяца. Также утвержден план мер по ликвидации болезни», — отметили в громаде.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зарегистрировали в селе Кисели Алексеевской громады.".