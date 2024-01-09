Очередной случай бешенства на Харьковщине: домашний кот покусал хозяина

Случай бешенства зарегистрировали в селе Кисели Алексеевской громады.

Домашний кот проявил агрессивные действия и укусил владельца. Пострадавшего направили в Первомайскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщили в Алексеевской громаде.

У кота лабораторно подтвердили бешенство.

«Неблагополучной по бешенству животных признали территорию села Кисели, угрожающей зоной – село Каменка, зоной наблюдения – поселок Слободское и наложены карантинные ограничения на 2 месяца. Также утвержден план мер по ликвидации болезни», — отметили в громаде.