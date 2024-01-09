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Черговий випадок сказу на Харківщині: домашній кіт покусав господаря

Суспільство 13:21   09.01.2024
Вікторія Яковенко
Черговий випадок сказу на Харківщині: домашній кіт покусав господаря

Випадок сказу зареєстрували в селі Киселі Олексіївської громади.

Домашній кіт проявив агресивні дії та укусив власника. Постраждалого направили до Первомайської лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, повідомили в Олексіївській громаді.

У кота лабораторно підтвердили сказ.

«Неблагополучною щодо сказу тварин визнали територію села Киселі, загрозливою зоною – село Кам’янка, зоною спостереження – селище Слобідське та накладено карантинні обмеження на 2 місяці. Також затверджено план заходів з ліквідації хвороби», – зазначили у громаді.

Читайте також: Карантин через сказ у кота ввели в одному з районів Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу зареєстрували в селі Киселі Олексіївської громади.".