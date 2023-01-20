Сегодня 20 января: какой праздник и день в истории

20 января по церковному календарю – Собор Иоанна Крестителя. В Украине День памяти защитников Донецкого аэропорта. В этот день состоялся референдум по восстановлению Крымской АССР, а в США президентами стали Рузвельт (четвертый раз) и Трамп.

Праздники и памятные даты 20 января

В Украине 20 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. В этом году многие (в том числе и государственные деятели) ошибочно разместили обращение по поводу этой памятной даты 16 января. Действительно, память защитников ДАП в Украине в течение нескольких лет чествовали 16 января. Однако в 2022 году совместным приказом Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ эту памятную дату перенесли на 20-е.

Также 20 января – День Автономной Республики Крым.

20 января в истории

20 января 1841 года британцы оккупировали остров Гонконг. Под юрисдикцию Китая Гонконг вернули в 1997 году (договор об этом премьер-министры Великобритании и КНР подписали в 1984-м). Однако экономически Гонконг сохраняет капиталистическую систему. А «привычка к демократии» местных граждан не совмещается с коммунистической системой Китая, что вызывает постоянные протесты в Гонконге и постоянные попытки их подавить со стороны китайского руководства.

20 января 1945 года в Вашингтоне состоялась последняя инаугурация Франклина Рузвельта, которого избрали президентом США на четвертый срок. Он до сих пор является единственным президентом США, занимавшим этот пост дольше, чем определенные конституцией два срока. Впрочем, четвертый срок Рузвельта был совсем коротким. Президент скончался 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг. Один из главных авторов победы во Второй мировой войне лишь чуть-чуть не дожил до капитуляции нацистской Германии.

20 января 1990 года вошло в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева советская армия вторглась в советское же Баку – для подавления протестов и беспорядков. Ситуация действительно требовала вмешательства, ведь в городе накануне произошли армянские погромы, в результате которых погибли люди. Однако, вместо наведения порядка военные убили более 150 своих сограждан и ранили еще сотню.

Этим трагическим событиям предшествовало развитие национального движения в Азербайджане – в том числе на фоне Карабахского конфликта. Народный фронт, сформировавшийся в советской республике в 1989 году, перешел к агрессивным действиям в декабре 1989-го. 31 декабря толпа разрушила сооружения на госгранице с Ираном на территории Нахичеванской АССР. 11 января 1990 года в Баку состоялся массовый митинг, участники которого требовали от правительства действий для разрешения Карабахского кризиса. Народный фронт перешел к захвату власти, свергнув советское руководство в двух городах. 13 января в Баку начался двухдневный погром армян. Людей выбрасывали с балконов верхних этажей, а толпа забивала безвинных до смерти. Местные органы власти, равно как и 12-тысячный контингент внутренних войск и части советской армии не вмешивались в происходящее. Они только охраняли правительственные объекты.

Но параллельно советские власти вели подготовку к силовому подавлению беспорядков. На подступах к Баку сформировали группировку из более чем 50 000 военнослужащих. Эта советская армия и штурмовала советский город. Для этого в Баку ввели чрезвычайное положение, однако люди об этом не знали, ведь телевизионная станция не работала. Итак, когда в город вторглись войска, начались столкновения вооруженных военных с безоружными гражданскими. В них пострадали и погибли не только агрессивные активисты Народного фронта, но мирные жители города. Восстание было подавлено, а советские власти повсюду в Азербайджане восстановили. Впрочем, по мнению исследователей, именно 20 января Москва потеряла Азербайджан. 22 января на общие похороны жертв трагедии вышло почти все население Баку. Десятки тысяч азербайджанских коммунистов публично сожгли свои партбилеты. Сейчас 20 января в Азербайджане отмечается как День всенародной скорби.

20 января 1991 года в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина. До этого момента Крым не был автономным с 1945-го. Впервые Крымскую АССР создали как часть РСФСР в 1921 году. Однако после захвата немцами и изгнания советскими войсками из Крыма в 1944 году депортировали в Среднюю Азию почти все коренное население: крымских татар, армян, болгар и греков. Всех их обвинили в якобы сотрудничестве с немецкими оккупантами. В 1945 году АССР ликвидировали, а Крым стал областью. 5 февраля 1954 года Крымская область вошла в состав РСФСР. И только в канун распада Союза в Крыму все же провели референдум о «повторной» автономии. Предложение одобрили 94% избирателей. 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял закон «О восстановлении Крымской АССР».

20 января 2017 года 45-м президентом США стал Дональд Трамп, который на тот момент был самым старшим из президентов на момент первой инаугурации. Сейчас этот рекорд принадлежит преемнику Трампа Джо Байдену.

Церковный праздник 20 января

20 января – Послепраздник Богоявления.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В православной церкви есть обычай на следующий день после великих праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили этому священному событию в истории. Соответственно после Богоявления чествуют того, кто послужил делу Крещения Христа. Иоанн Креститель — величайший из пророков, завершает историю церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Он свидетельствовал о пришествии на землю божьего сына, крестил его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Иисуса Христа. Святой Иоанн мученически умер, усеченный мечом по приказу царя Ирода.

Народные приметы

Ясная и холодная погода – к засушливому лету.

Мрачно и снежно – к большому урожаю.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя ничего одалживать.

Нельзя ничего поднимать с дороги.