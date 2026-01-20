Больше десятка боев было на севере Харьковщины – подробности от Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине украинские защитники отбили 14 атак россиян.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 11 раз. Бои шли в районе Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Дегтярного и Избицкого.

На Купянском – враг пытался прорваться трижды около Степной Новоселовки и Голубовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины две ракетные и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и произвели 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: