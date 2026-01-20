Понад десяток боїв було на півночі Харківщини – подробиці від Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині українські захисники відбили 14 атак росіян.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ 11 разів. Бої йшли в районі Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Дігтярного та Ізбицького.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Степової Новоселівки та Голубівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: