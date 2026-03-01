РФ знову пошкодила будівлю Харківського університету мистецтв

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 1 березня пошкоджена будівля Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, повідомляє Міністерство культури України.

Пошкоджений центральний корпус на майдані Конституції, 11 — у будівлі вилетіли шибки. Також постраждав гуртожиток закладу освіти на вулиці Мирослава Мислі, 50.

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського уже зазнавав руйнувань під час російських ворожих обстрілів Харкова навесні 2022 року. Тоді були пошкоджені дах, вибиті вікна, а через тривалий вплив мінусових температур і дощів потріскали труби та батареї.

Через російську агресію в Україні зруйновані та пошкоджені 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області зазнали руйнувань 349 пам’яток, нагадали в Мінкульті.

Нагадаємо, вранці 1 березня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Зафіксовано попадання у трьох районах міста: Шевченківському, Київському та Салтівському. Виникли 2 вогнища пожеж. Росіяни вдарили по адмінбудівлі та гуртожитку, звідки довелося евакуювати 60 людей. Троє людей постраждали.