Фото з місця атак росіян 1 березня у Харкові показали в ДСНС

Події 09:23   01.03.2026
Оксана Якушко
Фото з місця атак росіян 1 березня у Харкові показали в ДСНС

Дві пожежі спалахнули внаслідок атак російських БпЛА 1 березня по обласному центру, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вранці 1 березня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у трьох районах міста: Шевченківському, Київському та Салтівському районах міста. Виникли 2 осередки пожеж.

«У результаті одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на 9 поверсі, а також генератор та сміття на подвір’ї. Площа пожежі склала 10 м кв. За попередніми даними, постраждали три жінки», – розповіли в ДСНС.

На місцях влучань працювали психологи та сапери ДСНС.

Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
