Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС

Два пожара вспыхнули в результате атак российских БпЛА 1 марта по областному центру, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утром 1 марта россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в трех районах города: Шевченковском, Киевском и Салтовском. Возникли 2 очага пожаров.

«В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на 9 этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 кв. По предварительным данным, пострадали три женщины», — рассказали в ГСЧС.

На местах ударов российских БпЛА работали психологи и саперы ГСЧС.