Live

Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС

Происшествия 09:23   01.03.2026
Оксана Якушко
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС

Два пожара вспыхнули в результате атак российских БпЛА 1 марта по областному центру, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утром 1 марта россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в трех районах города: Шевченковском, Киевском и Салтовском. Возникли 2 очага пожаров.

«В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на 9 этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 кв. По предварительным данным, пострадали три женщины», — рассказали в ГСЧС.

На местах ударов российских БпЛА работали психологи и саперы ГСЧС.

Читайте также: Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
01.03.2026, 09:06
Сегодня 1 марта 2026: какой день в истории
Сегодня 1 марта 2026: какой день в истории
01.03.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 28 февраля: удары БпЛА, атака на «скорую» и ферму
Новости Харькова – главное 28 февраля: удары БпЛА, атака на «скорую» и ферму
28.02.2026, 21:12
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
28.02.2026, 21:09
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
28.02.2026, 22:01
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС
01.03.2026, 09:23

Новости по теме:

01.03.2026
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
28.02.2026
FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
25.02.2026
РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз
04.02.2026
Ситуация в энергетике Харьковщины после атаки 3 февраля: всем ли вернули свет
04.02.2026
Ночью РФ била по Харькову из РСЗО «Торнадо-С»: какая угроза была после ударов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 марта 2026 в 09:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара вспыхнули в результате атак российских БпЛА 1 марта по областному центру, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".