РФ снова повредила здание Харьковского университета искусств 1 марта

В результате ракетного удара РФ по Харькову 1 марта повреждено здание Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского, сообщает Министерство культуры Украины.

Поврежден центральный корпус на площади Конституции, 11 – в здании вылетели стекла. Также пострадало общежитие учебного заведения на улице Мирослава Мысли, 50.

Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского уже был поврежден во время российских вражеских обстрелов Харькова весной 2022 года. Тогда была изрешечена крыша, выбиты окна, а из-за длительного воздействия минусовых температур и дождей потрескались трубы и батареи.

Из-за российской агрессии в Украине разрушены и повреждены 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры. В Харьковской области разрушены 349 памятников, напомнили в Минкульте.

Напомним, утром 1 марта россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в трех районах города: Шевченковском, Киевском и Салтовском. Возникли 2 очага пожаров. Россияне ударили по админзданию и общежитию, откуда пришлось эвакуировать 60 человек. Трое человек пострадали.

