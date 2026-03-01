Модернизированные БпЛА РФ применила для ударов по Харькову в феврале 2026 года

В феврале 2026 года россияне совершили 67 вражеских атак по городу, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Если сравнивать с январем (75 ударов), цифра на первый взгаляд вроде бы меньше, но февраль короче, поэтому фактический уровень опасности остается на том же уровне, отметил городской голова.

«К тому же, агрессор постоянно «апгрейдит» то, чем нас атакует. Те же «Молнии» (а их за февраль прилетело 17) – это уже модернизированные версии, значительно коварнее прошлогодних. Более того, есть первый прецедент – прилет FPV на оптоволокне. За месяц ранений получил 31 человек. То, что в графе погибших – ноль, я считаю огромным везением и заслугой экстренных служб», — подчеркнул Терехов.

Буквально в прошлый четверг молодая девушка оказалась после обстрела под завалами частного дома, но спасатели чудом ее спасли, привел пример мэр Харькова.

В феврале россияне атаковали все районы Харькова. Но больше всего досталось энергетике: россияне маниакально пытаются уничтожить основу жизнеобеспечения города. Также под ударом находились промышленные объекты, школы, торговые точки и жилые дома.

В режиме опасности харьковчане прожили 395 часов 32 минуты. Это более 16 суток суммарно. В области ситуация еще более критична – там тревога продолжалась 24 суток.