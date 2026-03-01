Live

Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року

Події 14:05   01.03.2026
Оксана Якушко
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року

У лютому 2026 року росіяни здійснили 67 ворожих атак містом, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Якщо порівнювати з січнем (75 ударів), цифра ніби менша, але лютий коротший, тож фактично рівень небезпеки залишається на тому ж рівні, зазначив міський голова.

«До того ж, агресор постійно «апгрейдить» те, чим нас атакує. Ті ж «Молнии» (а їх за лютий прилетіло 17) – це вже модернізовані версії, значно підступніші за минулорічні. Більше того, маємо перший прецедент – приліт FPV на оптоволокні. За місяць поранень зазнала 31 особа. Те, що в графі загиблих – нуль, я вважаю величезним везінням і заслугою екстрених служб», – наголосив Терехов.

Буквально минулого четверга молода дівчина опинилася після обстрілу під завалами приватного будинку, але рятувальники дивом її врятували, навів приклад мер Харкова.

У лютому росіяни атакували усі райони Харкова. Але найбільше дісталося енергетиці: росіяни маніакально намагаються знищити основу життєзабезпечення міста. Також під ударом були промислові об’єкти, школи, торговельні точки та житлові будинки.

Загалом у режимі небезпеки харківʼяни прожили 395 годин 32 хвилини. Це понад 16 діб сумарно. В області ситуація ще критичніша – там тривога тривала 24 доби.

Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року
01.03.2026, 14:05
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків
01.03.2026, 10:16
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
01.03.2026, 14:36
Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
01.03.2026, 10:55
Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі
Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі
01.03.2026, 09:06
Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
01.03.2026, 11:53

Новини за темою:

27.02.2026
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
25.02.2026
FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура
10.02.2026
БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)
22.01.2026
Росіяни вдарили дроном по машині «швидкої» на Харківщині
22.01.2026
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2026 в 14:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лютому 2026 року росіяни здійснили 67 ворожих атак містом, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".