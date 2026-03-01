Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року

У лютому 2026 року росіяни здійснили 67 ворожих атак містом, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Якщо порівнювати з січнем (75 ударів), цифра ніби менша, але лютий коротший, тож фактично рівень небезпеки залишається на тому ж рівні, зазначив міський голова.

«До того ж, агресор постійно «апгрейдить» те, чим нас атакує. Ті ж «Молнии» (а їх за лютий прилетіло 17) – це вже модернізовані версії, значно підступніші за минулорічні. Більше того, маємо перший прецедент – приліт FPV на оптоволокні. За місяць поранень зазнала 31 особа. Те, що в графі загиблих – нуль, я вважаю величезним везінням і заслугою екстрених служб», – наголосив Терехов.

Буквально минулого четверга молода дівчина опинилася після обстрілу під завалами приватного будинку, але рятувальники дивом її врятували, навів приклад мер Харкова.

У лютому росіяни атакували усі райони Харкова. Але найбільше дісталося енергетиці: росіяни маніакально намагаються знищити основу життєзабезпечення міста. Також під ударом були промислові об’єкти, школи, торговельні точки та житлові будинки.

Загалом у режимі небезпеки харківʼяни прожили 395 годин 32 хвилини. Це понад 16 діб сумарно. В області ситуація ще критичніша – там тривога тривала 24 доби.