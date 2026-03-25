FPV продовжують полювати на цивільні автівки у прикордонні Харківщини (відео)
Чергову спробу військових РФ уразити безпілотником цивільну автівку що рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань, зафіксував український розвідувальний БпЛА.
Відео, зняте безпілотником, що слідкує за оперативною ситуацією у прикордонній зоні, опублікував голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Шановні громадяни! Жодне майно, будинки та городи не варті вашого життя. Збережіть його заради власних рідних і близьких – виїжджайте з прикордонної території. Телефонуйте на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 та 112 та залишайте заявки на евакуацію!” – закликає Задоренко.
Нагадаємо, 24 березня в етері «Суспільного» голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко констатував, що у прикордонних населених пунктах громади ситуація залишається вкрай складною. Росіяни застосовують не лише безпілотники, а й артилерію – від мінометів до важких РСЗВ. У Козачій Лопані зараз проживає близько 400 осіб, які не хочуть залишати свої будинки. Вони живуть без електро- та газопостачання.
Також нагадаємо, російський FPV-дрон 24 березня намагався атакувати 34-річну мешканку прикордонного селища Козача Лопань, коли вона їхала на скутері у напрямку Цупівки.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, В'ячеслав Задоренко, Дергачі, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 17:49;