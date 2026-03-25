FPV продолжают охоту на гражданские авто в приграничье Харьковщины (видео)
Очередную попытку военных РФ поразить беспилотником гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге Дергачи – Казачья Лопань, зафиксировал украинский разведывательный БпЛА.
Видео, снятое беспилотником, следящим за оперативной ситуацией в приграничной зоне, опубликовал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Уважаемые граждане! Ни одно имущество, дома и огороды не стоят вашей жизни. Сохраните ее ради собственных родных и близких – выезжайте с приграничной территории. Звоните на горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб 102 и 112 и оставляйте заявки на эвакуацию!» — призывает Задоренко.
Напомним, 24 марта в эфире «Суспільного» глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко констатировал, что в приграничных населенных пунктах ситуация остается крайне сложной. Россияне применяют не только беспилотники, но и артиллерию — от минометов до тяжелых РСЗО. В Казачьей Лопани сейчас проживают около 400 человек, которые не хотят покидать свои дома. Они живут без электро- и газоснабжения.
Также напомним, российский FPV-дрон около 16:00 24 марта пытался атаковать 34-летнюю жительницу приграничного поселка Казачья Лопань, когда она ехала на скутере в направлении Цуповки.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, Дергачи, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «FPV продолжают охоту на гражданские авто в приграничье Харьковщины (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 17:49;