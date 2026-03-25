FPV продолжают охоту на гражданские авто в приграничье Харьковщины (видео)

Происшествия 17:49   25.03.2026
Елена Нагорная
Очередную попытку военных РФ поразить беспилотником гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге Дергачи – Казачья Лопань, зафиксировал украинский разведывательный БпЛА.

Видео, снятое беспилотником, следящим за оперативной ситуацией в приграничной зоне, опубликовал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Уважаемые граждане! Ни одно имущество, дома и огороды не стоят вашей жизни. Сохраните ее ради собственных родных и близких – выезжайте с приграничной территории. Звоните на горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб 102 и 112 и оставляйте заявки на эвакуацию!» — призывает Задоренко.

Напомним, 24 марта в эфире «Суспільного» глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко констатировал, что в приграничных населенных пунктах ситуация остается крайне сложной. Россияне применяют не только беспилотники, но и артиллерию — от минометов до тяжелых РСЗО. В Казачьей Лопани сейчас проживают около 400 человек, которые не хотят покидать свои дома. Они живут без электро- и газоснабжения.

Также напомним, российский FPV-дрон около 16:00 24 марта пытался атаковать 34-летнюю жительницу приграничного поселка Казачья Лопань, когда она ехала на скутере в направлении Цуповки.

Читайте также: Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную попытку военных РФ поразить беспилотником гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге Дергачи – Казачья Лопань, зафиксировал украинский разведывательный БпЛА.".