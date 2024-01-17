Обязательная эвакуация на Харьковщине: что происходит в громадах — данные РВА

Жителей двух громад на Харьковщине, подлежащих обязательной эвакуации, частично эвакуировали ранее. В частности — вывезли всех детей с левого берега реки Оскол, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.

16 января обязательную эвакуацию объявили из двух громад на Харьковщине — Куриловской и Кондрашевской. По данным ХОВА, там, в прифронтовой зоне, остаются 3043 человека, в том числе 279 детей.

«По этим громадам уже частичная эвакуация была ранее объявлена в ноябре прошлого года. И мы тогда проводили частичную эвакуацию из этих громад принудительным образом детей с родителями. И из многих населенных пунктов Кондрашевской громады вывезли. И полностью вывезли с левого берега реки Оскол из Куриловской громады. То есть детей там не осталось», — сообщил о ситуации Канашевич.

Сейчас громады эвакуируют полностью. Уже проводят оповещение населения. Людям объясняют, какие условия им предоставят для жизни в Харькове или других местах в Украине, куда они согласятся выехать.

«Есть механизм, который у нас уже отработан, поскольку мы с апреля прошлого года начали такие процедуры. Они тогда касались Двуречанской громады, Петропавловской громады. Это сегодня именно те громады, где ситуация наиболее серьезная. Петропавловскую все знают — это населенный пункт Синьковка, там постоянно идут штурмовые действия. Они пытаются продавить нашу оборону — и выйти таким образом на Купянск-Узловой», — отметил начальник РВА.

Дополнительной причиной эвакуироваться, по словам Канашевича, являются погодные условия. В ближайшее время, по прогнозам, ожидают морозы. Остаться без отопления из-за вражеских атак в таких условиях опасно.