Обязательная эвакуация на Харьковщине: что происходит в громадах — данные РВА
Жителей двух громад на Харьковщине, подлежащих обязательной эвакуации, частично эвакуировали ранее. В частности — вывезли всех детей с левого берега реки Оскол, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.
16 января обязательную эвакуацию объявили из двух громад на Харьковщине — Куриловской и Кондрашевской. По данным ХОВА, там, в прифронтовой зоне, остаются 3043 человека, в том числе 279 детей.
«По этим громадам уже частичная эвакуация была ранее объявлена в ноябре прошлого года. И мы тогда проводили частичную эвакуацию из этих громад принудительным образом детей с родителями. И из многих населенных пунктов Кондрашевской громады вывезли. И полностью вывезли с левого берега реки Оскол из Куриловской громады. То есть детей там не осталось», — сообщил о ситуации Канашевич.
Сейчас громады эвакуируют полностью. Уже проводят оповещение населения. Людям объясняют, какие условия им предоставят для жизни в Харькове или других местах в Украине, куда они согласятся выехать.
«Есть механизм, который у нас уже отработан, поскольку мы с апреля прошлого года начали такие процедуры. Они тогда касались Двуречанской громады, Петропавловской громады. Это сегодня именно те громады, где ситуация наиболее серьезная. Петропавловскую все знают — это населенный пункт Синьковка, там постоянно идут штурмовые действия. Они пытаются продавить нашу оборону — и выйти таким образом на Купянск-Узловой», — отметил начальник РВА.
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Дополнительной причиной эвакуироваться, по словам Канашевича, являются погодные условия. В ближайшее время, по прогнозам, ожидают морозы. Остаться без отопления из-за вражеских атак в таких условиях опасно.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: канашевич, купянское направление, новости Харькова, обстрелы, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей двух громад на Харьковщине, подлежащих обязательной эвакуации, частично эвакуировали ранее. В частности — вывезли всех детей с левого берега реки Оскол, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона".