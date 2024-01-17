Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

Обязательная эвакуация на Харьковщине: что происходит в громадах — данные РВА

Происшествия 09:16   17.01.2024
Оксана Горун
Обязательная эвакуация на Харьковщине: что происходит в громадах — данные РВА Фото: скриншот

Жителей двух громад на Харьковщине, подлежащих обязательной эвакуации, частично эвакуировали ранее. В частности — вывезли всех детей с левого берега реки Оскол, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.

16 января обязательную эвакуацию объявили из двух громад на Харьковщине — Куриловской и Кондрашевской. По данным ХОВА, там, в прифронтовой зоне, остаются 3043 человека, в том числе 279 детей.

«По этим громадам уже частичная эвакуация была ранее объявлена в ноябре прошлого года. И мы тогда проводили частичную эвакуацию из этих громад принудительным образом детей с родителями. И из многих населенных пунктов Кондрашевской громады вывезли. И полностью вывезли с левого берега реки Оскол из Куриловской громады. То есть детей там не осталось», — сообщил о ситуации Канашевич.

Сейчас громады эвакуируют полностью. Уже проводят оповещение населения. Людям объясняют, какие условия им предоставят для жизни в Харькове или других местах в Украине, куда они согласятся выехать.

«Есть механизм, который у нас уже отработан, поскольку мы с апреля прошлого года начали такие процедуры. Они тогда касались Двуречанской  громады, Петропавловской громады. Это сегодня именно те громады, где ситуация наиболее серьезная. Петропавловскую все знают — это населенный пункт Синьковка, там постоянно идут штурмовые действия. Они пытаются продавить нашу оборону — и выйти таким образом на Купянск-Узловой», — отметил начальник РВА.

Читайте также: Россияне «затихли» под Купянском: Синегубов рассказал, что происходит

Дополнительной причиной эвакуироваться, по словам Канашевича, являются погодные условия. В ближайшее время, по прогнозам, ожидают морозы. Остаться без отопления из-за вражеских атак в таких условиях опасно.

Автор: Оксана Горун
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
Главные новости Харькова 17 января: раненые в медцентре, разрушения, нет тепла
Главные новости Харькова 17 января: раненые в медцентре, разрушения, нет тепла
17.01.2024, 13:08
Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов
Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов
17.01.2024, 10:43
Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)
Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)
17.01.2024, 11:25
Потеря РФ самолета А-50 над Азовом уже отражается на ситуации — Машовец
Потеря РФ самолета А-50 над Азовом уже отражается на ситуации — Машовец
17.01.2024, 11:28

Новости по теме:

11:47
«С 5 утра есть сбросы авиабомб по позициям ВСУ» — глава Купянщины об обстрелах
11:12
Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться
08:58
Все без изменений, все достаточно тяжело — глава Купянского района Харьковщины
21:35
Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА
21:50
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич

Вы читали новость: «Обязательная эвакуация на Харьковщине: что происходит в громадах — данные РВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей двух громад на Харьковщине, подлежащих обязательной эвакуации, частично эвакуировали ранее. В частности — вывезли всех детей с левого берега реки Оскол, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона".