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Враг сбросил авиабомбы на жилой сектор в Ольховатке на Харьковщине (фото)

Происшествия 18:13   01.03.2024
Елена Нагорная
Враг сбросил авиабомбы на жилой сектор в Ольховатке на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

По меньшей мере шесть частных домов и электроподстанция повреждены в селе Ольховатка Купянского района в результате авиаудара около 14:00 1 марта.

Военные РФ сбросили на жилой сектор авиабомбы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В одном из домов загорелся пожар на площади около 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали полуразрушенные здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере шесть частных домов и электроподстанция повреждены в селе Ольховатка Купянского района в результате авиаудара".