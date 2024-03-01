Враг сбросил авиабомбы на жилой сектор в Ольховатке на Харьковщине (фото)

По меньшей мере шесть частных домов и электроподстанция повреждены в селе Ольховатка Купянского района в результате авиаудара около 14:00 1 марта.

Военные РФ сбросили на жилой сектор авиабомбы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В одном из домов загорелся пожар на площади около 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали полуразрушенные здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области