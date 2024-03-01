Враг сбросил авиабомбы на жилой сектор в Ольховатке на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
По меньшей мере шесть частных домов и электроподстанция повреждены в селе Ольховатка Купянского района в результате авиаудара около 14:00 1 марта.
Военные РФ сбросили на жилой сектор авиабомбы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В одном из домов загорелся пожар на площади около 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали полуразрушенные здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС, Купянский район, ольховатка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере шесть частных домов и электроподстанция повреждены в селе Ольховатка Купянского района в результате авиаудара".