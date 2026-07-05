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17 атак за добу: Генштаб ЗСУ — де на Харківщині намагається прорватися РФ

Фронт 08:45   05.07.2026
Олена Нагорна
17 атак за добу: Генштаб ЗСУ — де на Харківщині намагається прорватися РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби в Харківській області Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак російських військових.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 15 разів атакував позиції українських підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1290 осіб. Також знешкоджено сім танків, дев’ять бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1628 безпілотних літальних апаратів та 462 одиниці автомобільної техніки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак російських військових.".