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Новости Харькова — главное за 29 июня: как прошла ночь

Происшествия 06:59   29.06.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 29 июня: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:59

Тревожная ночь в Харькове: была угроза КАБов и баллистики

Воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли дважды: с 02:24 по 04:11 и с 05:15 по 06:00. Причиной первой были пуски КАБов российской авиацией.

Мониторинговые каналы в это время сообщали о пусках авиабомб в направлении Волчанска, а следом — Купянска и Изюма.

Повторно тревогу дали из-за угрозы баллистики.

После отбоя в Харькове в области угроза сохранялась. В небе региона продолжали фиксировать российские ударные беспилотники. Тревогу возобновили в 06:56 — мониторинговые каналы предупредили о движении «Молнии» в сторону города.

Тревога актуальна также в Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 06:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".