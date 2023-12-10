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“Безпечні зупинки 2.0”: на Харківщині встановлюють модульні укриття (відео)

Суспільство 10:05   10.12.2023
Оксана Горун
“Безпечні зупинки 2.0”: на Харківщині встановлюють модульні укриття (відео)

На Харківщині встановлюють захисні споруди біля будівель, де збирається багато людей, але немає підвальних приміщень. Загалом планують облаштувати 65 таких укриттів, повідомили в ХОВА.

Модульні укриття – це бетонні конструкції, які схожі на встановлені у 2022-му в Харкові безпечні зупинки. Розташовуватимуться такі споруди біля багатоповерхових будівель, які не мають підвальних приміщень, повідомила пресслужба ХОВА. Також укриття з’являться поблизу автовокзалів, ринків, торгових центрів, ЦПАУ тощо. Наразі встановили вже 11 споруд.

“Вартість однієї швидкоспоруджуваної захисної споруди становить 1,9 мільйона гривень. У межах Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки 70% фінансування відбувається коштом місцевих бюджетів, а 30% – обласного бюджету”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Укриття вже облаштовують у Балаклії. На черзі низка деокупованих та прифронтових громад: Ізюмська, Барвінківська, Борівська, Оскільська, Савинська, Донецька, Золочівська. Також споруди планують встановити у Великобурлуцькій, Куп’янській, Вільхуватській, Кіндрашівській та Шевченківській громадах Куп’янського району; у Чугуївській, Старосалтівській, Чкалівській та Вовчанській громадах Чугуївського району; Дергачівській, Липецькій, Малоданілівській, Роганській, Циркунівській громадах Харківського району.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині встановлюють захисні споруди біля будівель, де збирається багато людей, але немає підвальних приміщень. Загалом планують облаштувати 65 таких укриттів, повідомили в ХОВА".