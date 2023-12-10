«Безопасные остановки 2.0»: на Харьковщине ставят модульные укрытия (видео)

На Харьковщине устанавливают защитные сооружения возле зданий, где собирается много людей, но нет подвальных помещений. Всего планируют обустроить 65 таких укрытий, сообщили в ХОВА.

Модульные укрытия — это бетонные конструкции, которые похожи на установленные в 2022-м в Харькове безопасные остановки. Располагаться такие сооружения будут возле многоэтажных зданий, у которых нет подвальных помещений, сообщила пресс-служба ХОВА. Также укрытия появятся вблизи автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и так далее. На данный момент установили уже 11 сооружений.

«Стоимость одного быстровозводимого защитного сооружения составляет 1,9 миллиона гривен. В рамках Программы территориальной обороны Харьковской области на 2022-2023 годы 70% финансирования проходят за счет местных бюджетов, а 30% — областного бюджета», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Укрытия уже обустраивают в Балаклее. На очереди ряд деоккупированных и прифронтовых громад: Изюмская, Барвенковская, Боровская, Оскольская, Савинская, Донецкая, Золочевская. Также сооружения планируют установить в Великобурлукской, Купянской, Ольховатской, Кондрашовской и Шевченковской громадах Купянского района; в Чугуевской, Старосалтовской, Чкаловской и Волчанской громадах Чугуевского района; Дергачевской, Липецкой, Малоданиловской, Роганской, Циркуновской громадах Харьковского района.