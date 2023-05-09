Безопасные остановки для Харькова придумал школьник из США (видео)

10-классник школы штата Мэриленд Владимир Гота, услышав от отца об обстрелах Харькова, а затем увидев погибшего на остановке ребенка, договорился с заводом в Израиле о передаче чертежей безопасных остановок харьковской мэрии.

Историю подростка, которому харьковчане обязаны укрытиями на остановках, рассказали журналисты «Голоса Америки».

Владимир Гота приехал в США из Винницы восемь лет назад. Тогда парню было десять. Сейчас он учится в 10 классе. И рассчитывает вернуться в Украину после войны. В Украине у него отец. Именно от него Владимир узнал о последствиях обстрелов Харькова.

«Мой отец сейчас в Украине. Он много ездит. Был в Харькове. Он видел, что там очень плохо, что там много (обстрелов из) артиллерии, люди страдают от этого», — объяснил парень.

Он посмотрел немало видео и фото из Харькова.

«Я видел там фотографию даже, когда мальчик умер на остановке. Он стоял, ждал автобуса, и артиллерия попала в остановку. Это меня задело, действительно задело», — поделился Владимир.

О существовании в Израиле безопасных остановок из бетона парень прочитал в интернете, и нашел способ помочь Харькову.

«Мы написали посольству Украины в Израиле. Они нам очень помогли. Они нас сконтактировали с израильской компанией», — рассказал школьник.

В дальнейшем небезразличному парню удалось познакомить представителей израильского завода, который создает железобетонные укрытия, с представителями мэрии Харькова. Как сообщает «Голос Америки», городу бесплатно передали чертежи, по которым можно создать бетонные сооружения для защиты жителей.

Но на этом Владимир не остановился — он еще и собрал средства на строительство одной из бетонных остановок. Их стоимость, по данным американского СМИ, — порядка 20 тысяч долларов. Владимир и его друзья собрали 3000.

До переезда в США Владимир Гота ни разу не был в Харькове, но мечтает побывать — после победы.

«Я очень мечтаю посмотреть на эти структуры, на которые я собирал деньги, и пообщаться с людьми, которые там укрывались, когда были обстрелы. И посмотреть на Харьков», — поделился парень.