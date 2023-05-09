Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Безопасные остановки для Харькова придумал школьник из США (видео)

Мир 20:36   09.05.2023
Оксана Горун
Безопасные остановки для Харькова придумал школьник из США (видео) Фото: скрин

10-классник школы штата Мэриленд Владимир Гота, услышав от отца об обстрелах Харькова, а затем увидев погибшего на остановке ребенка, договорился с заводом в Израиле о передаче чертежей безопасных остановок харьковской мэрии.

Историю подростка, которому харьковчане обязаны укрытиями на остановках, рассказали журналисты «Голоса Америки».

Владимир Гота приехал в США из Винницы восемь лет назад. Тогда парню было десять. Сейчас он учится в 10 классе. И рассчитывает вернуться в Украину после войны. В Украине у него отец. Именно от него Владимир узнал о последствиях обстрелов Харькова.

«Мой отец сейчас в Украине. Он много ездит. Был в Харькове. Он видел, что там очень плохо, что там много (обстрелов из) артиллерии, люди страдают от этого», — объяснил парень.

Он посмотрел немало видео и фото из Харькова.

«Я видел там фотографию даже, когда мальчик умер на остановке. Он стоял, ждал автобуса, и артиллерия попала в остановку. Это меня задело, действительно задело», — поделился Владимир.

О существовании в Израиле безопасных остановок из бетона парень прочитал в интернете, и нашел способ помочь Харькову.

«Мы написали посольству Украины в Израиле. Они нам очень помогли. Они нас сконтактировали с израильской компанией», — рассказал школьник.

В дальнейшем небезразличному парню удалось познакомить представителей израильского завода, который создает железобетонные укрытия, с представителями мэрии Харькова. Как сообщает «Голос Америки», городу бесплатно передали чертежи, по которым можно создать бетонные сооружения для защиты жителей.

Читайте также: Появились договоры на еще девять остановок-укрытий в Харькове

Но на этом Владимир не остановился — он еще и собрал средства на строительство одной из бетонных остановок. Их стоимость, по данным американского СМИ, — порядка 20 тысяч долларов. Владимир и его друзья собрали 3000.

До переезда в США Владимир Гота ни разу не был в Харькове, но мечтает побывать — после победы.

«Я очень мечтаю посмотреть на эти структуры, на которые я собирал деньги, и пообщаться с людьми, которые там укрывались, когда были обстрелы. И посмотреть на Харьков», — поделился парень.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:55
Портников: Лондон тогда, когда его бомбили, выглядел как Харьков (видео)
09:21
Харьковчане получили Пулитцеровскую премию за работу о вторжении в Мариуполь
11:14
Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США
07:56
Армия РФ не сможет провести «значительное наступление» в 2023 — разведка США
23:10
Визит Терехова в США: у Харькова будет еще один американский город-побратим

  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Безопасные остановки для Харькова придумал школьник из США (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 20:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-классник школы штата Мэриленд Владимир Гота, услышав от отца об обстрелах Харькова, а затем увидев погибшего на остановке ребенка, договорился с заводом в Израиле о передаче чертежей безопасных остановок харьковской мэрии".