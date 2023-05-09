Безпечні зупинки для Харкова вигадав школяр зі США (відео)

10-класник школи штату Меріленд Володимир Гота, почувши від батька про обстріли Харкова, а потім побачивши загиблу на зупинці дитину, домовився із заводом в Ізраїлі про передачу креслень безпечних зупинок харківській мерії.

Історію підлітка, якому харків’яни завдячують укриттями на зупинках, розповіли журналісти “Голосу Америки”.

Володимир Гота приїхав до США із Вінниці вісім років тому. Тоді хлопцеві було десять. Нині він навчається у 10 класі. І сподівається повернутися в Україну після війни. В Україні в нього зараз батько. Саме від нього Володимир дізнався про наслідки обстрілів Харкова.

“Мій батько зараз в Україні. Він багато їздить. Був у Харкові. Він бачив, що там дуже погано, що там багато (обстрілів із) артилерії, люди страждають від цього”, – пояснив хлопець.

Він переглянув чимало відео та фото з Харкова.

“Я бачив там фотографію навіть, коли хлопчик помер на зупинці. Він стояв, чекав на автобус, і артилерія влучила в зупинку. Це мене зачепило, дійсно зачепило”, — поділився Володимир.

Про існування в Ізраїлі безпечних зупинок з бетону хлопець прочитав в інтернеті та знайшов спосіб допомогти Харкову.

“Ми написали посольству України в Ізраїлі. Вони нам дуже допомогли. Вони нас сконтактували з ізраїльською компанією”, – розповів школяр.

Надалі небайдужому хлопцеві вдалося познайомити представників ізраїльського заводу, який створює залізобетонні укриття, із представниками мерії Харкова. Як повідомляє “Голос Америки”, місту безплатно передали креслення, за якими можна створити бетонні споруди для захисту мешканців.

Але на цьому Володимир не зупинився – він ще й зібрав кошти на будівництво однієї з бетонних зупинок. Їхня вартість, за даними американського ЗМІ, — близько 20 тисяч доларів. Володимир та його друзі зібрали 3000.

До переїзду до США Володимир Гота жодного разу не бував у Харкові, але мріє побувати після перемоги.

“Я дуже мрію подивитися на ці структури, на які я збирав гроші, та поспілкуватися з людьми, які там ховалися, коли були обстріли. І подивитися на Харків”, – поділився хлопець.