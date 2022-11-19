З’явилися договори на ще дев’ять зупинок-укриттів у Харкові
Укладено ще 9 договорів на встановлення безпечних зупинок-укриттів у Харкові, кожна з яких коштуватиме, як і переважна більшість попередніх, 783 тисячі гривень.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на договори між КП “Міськелектротранссервіс” та компанією “Сітірейл Технолоджі” від 14-15 листопада.
Загальна вартість дев’яти зупинок становить понад 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 28 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомляв, що загалом встановлено 10 зупинок-укриттів із запланованих 25 . Тоді було відомо про перші 6 договорів: 5 зупинок коштували по 783 тисячі гривень і одна — 1,06 мільйона. 3 листопада з’явилися договори на ще 4 зупинки – по 783 тисячі.
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Ви читали новину: «З’явилися договори на ще дев’ять зупинок-укриттів у Харкові»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 18:17;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укладено ще 9 договорів на встановлення безпечних зупинок-укриттів у Харкові, кожна з яких коштуватиме, як і переважна більшість попередніх, 783 тисячі гривень.".