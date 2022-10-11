Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові
Опубліковано договори про закупівлю 7 зупинок-укриттів “Захист”, 6 з яких коштують по 783 тисячі гривень, а одна – понад мільйон.
Про це повідомляють у Харківському антикорупційному центрі з посиланням на договори в системі “Прозорро” між КП “Міськелектротранссервіс” та його постійним контрагентом – компанією “Сітірейл Технолоджі”. Саме в неї комунальники замовляли прозорі зупинки, наголошують активісти.
Першу зупинку-укриття у Харкові встановили ще у серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо угод у системі “Прозорро” не було.
Згідно з договорами, 7 зупинок мають бути встановлені до 21 листопада за адресами: вул. Ковальська, 1/41 (2 одиниці); проспект Гагаріна, 244; вул. Героїв Праці, 49; проспект Науки, 43 (2 одиниці); проспект Ювілейний, 85.
Як повідомляв мер Ігор Терехов, у Харкові планують встановити для початку 25 безпечних зупинок.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: остановка, терехов, укрытие, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 22:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові".