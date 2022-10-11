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Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові

Суспільство 22:10   11.10.2022
Олена Нагорна
Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові

Опубліковано договори про закупівлю 7 зупинок-укриттів “Захист”, 6 з яких коштують по 783 тисячі гривень, а одна – понад мільйон.

Про це повідомляють у Харківському антикорупційному центрі з посиланням на договори в системі “Прозорро” між КП “Міськелектротранссервіс” та його постійним контрагентом – компанією “Сітірейл Технолоджі”. Саме в неї комунальники замовляли прозорі зупинки, наголошують активісти.

Першу зупинку-укриття у Харкові встановили ще у серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо угод у системі “Прозорро” не було.

Згідно з договорами, 7 зупинок мають бути встановлені до 21 листопада за адресами: вул. Ковальська, 1/41 (2 одиниці); проспект Гагаріна, 244; вул. Героїв Праці, 49; проспект Науки, 43 (2 одиниці); проспект Ювілейний, 85.

Як повідомляв мер Ігор Терехов, у Харкові планують встановити для початку 25 безпечних зупинок.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 22:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові".