Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове

Опубликованы договоры о закупке 7 остановок-укрытий «Защита», 6 из которых стоят по 783 тысячи гривен, а одна — более миллиона.

Об этом сообщают в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на договоры в системе «Прозорро» между КП «Горэлектротранссервис» и его постоянным контрагентом — компанией «Ситирейл Технолоджи». Именно у нее коммунальщики заказывали прозрачные остановки, отмечают активисты.

Первую остановку-укрытие в Харькове установили еще в августе, но тогда ее стоимость была неизвестна, пишут антикоррупционеры, потому что договоров в системе «Прозорро» не было.

Согласно договорам, 7 остановок должны быть установлены до 21 ноября по адресам: ул. Кузнечная, 1/41 (2 единицы); проспект Гагарина, 244; ул. Героев Труда, 49; проспект Науки, 43 (2 единицы); проспект Юбилейный, 85.

Как сообщал мэр Игорь Терехов, в Харькове планируют установить для начала 25 безопасных остановок.