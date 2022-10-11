Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове
Опубликованы договоры о закупке 7 остановок-укрытий «Защита», 6 из которых стоят по 783 тысячи гривен, а одна — более миллиона.
Об этом сообщают в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на договоры в системе «Прозорро» между КП «Горэлектротранссервис» и его постоянным контрагентом — компанией «Ситирейл Технолоджи». Именно у нее коммунальщики заказывали прозрачные остановки, отмечают активисты.
Первую остановку-укрытие в Харькове установили еще в августе, но тогда ее стоимость была неизвестна, пишут антикоррупционеры, потому что договоров в системе «Прозорро» не было.
Согласно договорам, 7 остановок должны быть установлены до 21 ноября по адресам: ул. Кузнечная, 1/41 (2 единицы); проспект Гагарина, 244; ул. Героев Труда, 49; проспект Науки, 43 (2 единицы); проспект Юбилейный, 85.
Как сообщал мэр Игорь Терехов, в Харькове планируют установить для начала 25 безопасных остановок.Категории: Общество, Харьков; Теги: остановка, терехов, укрытие, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 22:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове".