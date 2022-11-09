З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна

З’явилися договори на ще чотири безпечні зупинки, які, ймовірно, уже встановлені у Харкові. Вони коштували місту 3,13 мільйона гривень.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на договори, укладені 3 листопада між КП “Міськелектротранссервіс” та компанією “Сітірейл Технолоджі”. Усі зупинки купили по 783 тисячі гривень.

Ще 28 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомляв, що загалом встановлено 10 зупинок-укриттів із запланованих 25 . Тоді було відомо про перші 6 договорів: 5 зупинок коштували по 783 тисячі гривень і одна – 1,06 мільйона.

Першу зупинку-укриття у Харкові встановили ще у серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо угод у системі “Прозорро” не було.