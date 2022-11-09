З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна
З’явилися договори на ще чотири безпечні зупинки, які, ймовірно, уже встановлені у Харкові. Вони коштували місту 3,13 мільйона гривень.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на договори, укладені 3 листопада між КП “Міськелектротранссервіс” та компанією “Сітірейл Технолоджі”. Усі зупинки купили по 783 тисячі гривень.
Ще 28 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомляв, що загалом встановлено 10 зупинок-укриттів із запланованих 25 . Тоді було відомо про перші 6 договорів: 5 зупинок коштували по 783 тисячі гривень і одна – 1,06 мільйона.
Першу зупинку-укриття у Харкові встановили ще у серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо угод у системі “Прозорро” не було.
Новини за темою:
Ви читали новину: «З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явилися договори на ще чотири безпечні зупинки, які, ймовірно, уже встановлені у Харкові. Вони коштували місту 3,13 мільйона гривень.".