Live
  • Середа 09.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🟢

З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна

Економіка 20:14   09.11.2022
Олена Нагорна
З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна

З’явилися договори на ще чотири безпечні зупинки, які, ймовірно, уже встановлені у Харкові. Вони коштували місту 3,13 мільйона гривень.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на договори, укладені 3 листопада між КП “Міськелектротранссервіс” та компанією “Сітірейл Технолоджі”. Усі зупинки купили по 783 тисячі гривень.

Ще 28 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомляв, що загалом встановлено 10 зупинок-укриттів із запланованих 25 . Тоді було відомо про перші 6 договорів: 5 зупинок коштували по 783 тисячі гривень і одна – 1,06 мільйона.

Першу зупинку-укриття у Харкові встановили ще у серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо угод у системі “Прозорро” не було.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:56
У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото)
19:36
Харківщину знову накриє туман. Укргідрометцентр попереджає про небезпеку
19:15
ООН обіцяє допомогу в облаштуванні пунктів обігріву на Харківщині – Синєгубов
18:11
Харківський автобус відзавтра ходитиме по-іншому
15:26
Долю бюста вирішать після війни. У Харкові прибрали пам’ятник Пушкіну

  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 20:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явилися договори на ще чотири безпечні зупинки, які, ймовірно, уже встановлені у Харкові. Вони коштували місту 3,13 мільйона гривень.".