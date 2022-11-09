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Появились договоры на еще четыре остановки-укрытия в Харькове: известна цена

Общество 20:14   09.11.2022
Елена Нагорная
Появились договоры на еще четыре остановки-укрытия в Харькове: известна цена

Появились договоры на еще четыре безопасные остановки, которые, вероятно, уже установлены в Харькове. Они стоили городу 3,13 миллиона гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на договоры, заключенные 3 ноября между КП «Горэлектротранссервис» и компанией «Ситирейл Технолоджи». Все остановки купили по 783 тысячи гривен.

Еще 28 октября городской голова Игорь Терехов сообщал, что всего установлено 10 остановок-укрытий из запланированных 25. В то же время было известно о первых 6 договорах: 5 остановок стоили по 783 тысяч гривен и одна — 1,06 миллиона.

Первую остановку-укрытие в Харькове установили еще в августе, но тогда ее стоимость была неизвестна, пишут антикоррупционеры, потому что договоров в системе «Прозорро» не было.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 20:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились договоры на еще четыре безопасные остановки, которые, вероятно, уже установлены в Харькове. Они стоили городу 3,13 миллиона гривен.".