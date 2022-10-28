Десять остановок-укрытий уже смонтировали в Харькове — Терехов

Десять остановок общественного транспорта, которые являются укрытием от обстрелов, смонтировали в Харькове.

Первые безопасные остановки были установлены в местах, которые неоднократно подвергались вражеским обстрелам. Это Северная Салтовка и ул. 23 Августа. Сейчас конструкции монтируются в районе ул. Одесской, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что на базе таких остановок будут пункты обогрева. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе тепло- и энергоснабжения харьковчане смогут внутри согреться и получить горячие напитки.

Ранее для первых безопасных остановок в Харькове определили 25 локаций, на которых транспорт ждет наибольшее количество людей. Все эти остановки будут оборудованы бесплатным интернетом, обещают в мэрии.