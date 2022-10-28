Десять остановок-укрытий уже смонтировали в Харькове — Терехов
Десять остановок общественного транспорта, которые являются укрытием от обстрелов, смонтировали в Харькове.
Первые безопасные остановки были установлены в местах, которые неоднократно подвергались вражеским обстрелам. Это Северная Салтовка и ул. 23 Августа. Сейчас конструкции монтируются в районе ул. Одесской, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
Он напомнил, что на базе таких остановок будут пункты обогрева. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе тепло- и энергоснабжения харьковчане смогут внутри согреться и получить горячие напитки.
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Ранее для первых безопасных остановок в Харькове определили 25 локаций, на которых транспорт ждет наибольшее количество людей. Все эти остановки будут оборудованы бесплатным интернетом, обещают в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять остановок общественного транспорта, которые являются укрытием от обстрелов, смонтировали в Харькове.".