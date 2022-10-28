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Десять зупинок-укриттів уже змонтували в Харкові – Терехов

Суспільство 18:18   28.10.2022
Елена Нагорная
Десять зупинок-укриттів уже змонтували в Харкові – Терехов

Десять зупинок громадського транспорту, призначених для укриття від обстрілів, змонтували у Харкові.

Перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Це Північна Салтівка та вул. 23 Серпня. Наразі конструкції монтуються в районі вул. Одеської, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

Він нагадав, що на базі таких зупинок будуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання харків’яни зможуть усередині зігрітися та отримати гарячі напої.

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Раніше для перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Усі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом, обіцяють у мерії.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 18:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять зупинок громадського транспорту, призначених для укриття від обстрілів, змонтували у Харкові.".