Десять зупинок-укриттів уже змонтували в Харкові – Терехов

Десять зупинок громадського транспорту, призначених для укриття від обстрілів, змонтували у Харкові.

Перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Це Північна Салтівка та вул. 23 Серпня. Наразі конструкції монтуються в районі вул. Одеської, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

Він нагадав, що на базі таких зупинок будуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання харків’яни зможуть усередині зігрітися та отримати гарячі напої.

Раніше для перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Усі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом, обіцяють у мерії.