Десять зупинок-укриттів уже змонтували в Харкові – Терехов
Десять зупинок громадського транспорту, призначених для укриття від обстрілів, змонтували у Харкові.
Перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Це Північна Салтівка та вул. 23 Серпня. Наразі конструкції монтуються в районі вул. Одеської, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
Він нагадав, що на базі таких зупинок будуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання харків’яни зможуть усередині зігрітися та отримати гарячі напої.
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Раніше для перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Усі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом, обіцяють у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 18:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять зупинок громадського транспорту, призначених для укриття від обстрілів, змонтували у Харкові.".