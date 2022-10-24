Зупинки-укриття, намети та метро: де в Харкові плануються пункти обігріву

Пункти обігріву в Харкові розгорнуть у 20-ти зупинках-укриттях та у 40 наметах. Крім того, містяни зможуть зігрітися у школах та клубах за місцем проживання.

Резервними пунктами обігріву можуть стати станції метрополітену, розповів міський голова Ігор Терехов на зустрічі з представниками міжнародної організації World Central Kitchen.

Пункти обігріву, наголосив мер, готують на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами Терехова, частина пунктів вже має необхідне обладнання, яке Харкову, зокрема, передають благодійники та міста-партнери. При цьому місто потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах харчування та дров’яних печей для приготування їжі.

Керівниця програми WCK в Україні Юлія Стефанюк зазначила, що організація вивчає потреби міста взимку з урахуванням можливих перебоїв із електропостачанням та іншими життєво важливими послугами.